В Челябинской области прогнозируют потепление до +19°C и туманы

Местами возможен небольшой дождь

Сегодня, 3 апреля, в Челябинской области ожидается потепление до +19°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют дожди и туманы.

Сегодня днем в регионе воздух прогреется до +9, +14°C, на юге столбики термометров поднимутся до +19°C, на севере области будет прохладнее — до +3, +8°C. Облачно с прояснением, местами небольшой дождь, утром туманы. На дорогах гололед. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также обещают облачную погоду с прояснением, возможен слабый дождь. Ртутные столбики покажут +9, +11°C. Ветер юго-западный, южный от 4 до 9 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.