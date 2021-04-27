В Челябинской области прогнозируют потепление до +17°C

В некоторых районах региона пройдут небольшие дожди

В Челябинской области температура воздуха начинает постепенно повышаться. В среду, 28 апреля, синоптики прогнозируют потепление до +17°C. Возможны небольшие дожди. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

В среду в регионе синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью достигнет 0, +5°C, днем столбики термометров поднимутся до +12, +17°C, в горах будет чуть прохладнее — до +7, +12°C. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы возможен небольшой дождь, днем 28 апреля синоптики обещают облачную погоду, без осадков. Ночью ртутные столбики покажут +1, +3°C, днем значительно потеплеет — до +13, +15°C. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.