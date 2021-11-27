В Челябинской области прогнозируют потепление до +1°C и метели

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение о непогоде

Сегодня, 27 ноября, в Челябинской области ожидаются небольшой снег, метели и плюсовая температура. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

Сегодня утром в регионе столбики термометров покажут около −9°C, днем воздух прогреется до −4, +1°C. Облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, в отдельных районах метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 15, 20 метров в секунду.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около −7°C, днем потеплеет до 0, −2°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.

МЧС России по Челябинской области опубликовало экстренное предупреждение о непогоде и напомнило южноуральцам о том, что, если сильный ветер застал на улице, лучше всего спрятаться в подъезде жилого дома.

В воскресенье, 28 ноября, в регионе будет чуть прохладнее и без осадков. Следите за подробными прогнозами на нашем сайте.