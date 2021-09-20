В Челябинской области прогнозируют порывистый ветер и снег с дождем

Ртутные столбики покажут +11°C

Новая неделя в Челябинской области начнется с порывистого ветра и дождей с мокрым снегом. По данным синоптиков областного гидрометеоцентра, днем 20 сентября столбики термометров в регионе не поднимутся выше +11°C.

В Челябинской области утром ртутные столбики покажут +5°C, днем температура воздуха прогреется до +6, +11°C, в горах будет значительно прохладнее — до +3°C. Облачно с прояснениями, местами пройдет дождь с мокрым снегом, также возможны слабые гололедные явления. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске 20 сентября синоптики обещают облачную погоду с прояснением, возможны слабые осадки. Утром температура воздуха составит +2°C, днем потеплеет до +7, +9°C. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», вся предстоящая неделя в Челябинской области будет пасмурной и прохладной. Столбики термометров не поднимутся выше +13°C. За подробными ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.