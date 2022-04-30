В Челябинской области прогнозируют порывистый ветер и небольшие дожди

В столице Южного Урала осадков синоптики не обещают

Сегодня, в последний апрельский день, в Челябинской области обещают ветреную погоду. В отдельных районах региона пройдут небольшие дожди. Ртутные столбики покажут не выше +16°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром в Челябинской области столбики термометров покажут до +5°C. Днем потеплеет до +11, +16°C. Облачно с прояснением, на юге пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный с переходом на восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. В утренние часы температура воздуха составит до +2°C, днем воздух прогреется до +12, +14°C. Ветер северо-восточный, восточный от 4 до 9 метров в секунду.