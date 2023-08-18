В Челябинской области прогнозируют понижение температуры и грозы с градом в выходные

В субботу, 19 августа, еще будет жарко

Предстоящие выходные, 19 и 20 августа, в Челябинской области будут дождливыми. В субботу будет жарко, а в воскресенье температура воздуха заметно опустится. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на субботу температура воздуха в регионе составит от +13 до +18°C, в низинах столбики термометров опустятся до +9°C. В утренние часы в отдельных районах обещают туман. Днем ожидается до +24…+29 градусов Цельсия, на юге области воздух раскалится до +32°C. Переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Возможен град. Ветер северо-западный, северный 4—9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью синоптики прогнозируют около +16°C, днем потеплеет до +29°C. Переменная облачность и кратковременный дождь с грозой. Возможен град. Ветер преимущественно северного направления от 4 до 9 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В воскресенье, 20 августа, в Челябинской области также пройдут небольшие дожди как в ночные, так и в дневные часы. В темное время суток столбики термометров покажут до +10…+15 градусов, в горах и низинах опустятся до +5°C. Дневной прогрев составит до +20…+25 градусов Цельсия. Ветер северной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В столице Южного Урала ожидается переменная облачность, без осадков, и температура до +23°C. Ветер северного направления 3—8 метров в секунду.