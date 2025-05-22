В Челябинской области прогнозируют похолодание и усиление ветра 23 мая

Небольшие дожди местами сохранятся

В пятницу, 23 мая, на территорию Челябинской области поступит холодная воздушная масса, и температура воздуха почти повсеместно заметно снизится. Ветер вновь усилится, порывы могут достигать 18 метров в секунду, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Циклон с территории Свердловской области сместится на восток, объединившись с углубляющимся казахстанским циклоном. Южный Урал окажется в его тыловой части, куда с северо-западными потоками поступит холодная воздушная масса. Из-за барических градиентов — быстрой смены давления в разных точках — ветер усилится», — уточнили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до +10 градусов и пройдет слабый дождь. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Столбики термометров поднимутся до +16…+18 градусов. Ветер северный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 17 метров в секунду.

Холодный сильный ветер синоптики обещают на территории всей Челябинской области. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью похолодает до 7—12 градусов со знаком плюс, днем воздух прогреется до 14—19 градусов тепла.