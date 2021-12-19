В Челябинской области прогнозируют похолодание и снег

На дорогах в отдельных районах региона возможна гололедица

В понедельник, 20 декабря, в Челябинской области ожидаются небольшое похолодание и снег. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о порывистом ветре и гололедице.

В ночь на понедельник в регионе похолодает до −8, −13°C, при прояснении столбики термометров опустятся до −19°C. Днем воздух прогреется до −2, −7°C, в низинах будет до −13°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, слабые метели. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске в понедельник пройдет небольшой снег. В ночные часы температура воздуха составит −9, −11°C, днем потеплеет до −9, −11°C. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», предстоящая неделя будет не только снежной, но и холодной. К концу недели синоптики обещают резкое похолодание до −27°C ночью и до −21°C днем в Челябинске, в отдельных районах региона будет еще холоднее. Следите за ежедневными обновлениями на нашем сайте.