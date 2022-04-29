В Челябинской области прогнозируют похолодание и порывистый ветер

На юге региона пройдут дожди и грозы

Сегодня, 29 апреля, в Челябинской области после нескольких жарких дней температура воздуха опустится до +16°C. В отдельных районах синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют небольшие дожди, грозы и порывистый ветер.

Этим утром в Челябинской области ожидается около +6°C. Днем столбики термометров покажут +11, +16°C, на юге региона воздух прогреется до +21°C, в горах будет значительно холоднее — до +6, +11°C. Переменная облачность, на юге области обещают кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный с переходом на северный от 6 до 11 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 16 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров покажут около +6°C, днем поднимутся до +11, +13°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северный от 6 до 11 метров в секунду.