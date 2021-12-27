В Челябинской области прогнозируют похолодание и метели

Местами ожидается порывистый ветер

Во вторник, 28 декабря, в Челябинскую область вернется морозная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, ночью похолодает до −28°C, днем столбики термометров покажут до −20°C.

«В начале предстоящей недели в Челябинской области будет преобладать облачная погода с прояснением, атмосферное давление начнет повышаться, и Южный Урал вновь окажется под влиянием холодного сибирского антициклона. Этим обусловлено понижение как ночных, так и дневных температур», — прокомментировала начальник метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Надежда Ячменева.

В ночь на вторник в регионе прогнозируют −18, −23°C, при прояснении похолодает до −28°C. Днем воздух прогреется незначительно — до −15, −20°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске во вторник ожидается облачная погода без осадков. В ночные часы температура воздуха опустится до −21, −23°C, днем столбики термометров покажут −16, −18°C. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду.