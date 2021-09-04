В Челябинской области прогнозируют похолодание, дожди и штормовой ветер

В воскресенье в большинстве регионов столбики термометров опустятся до +13°C

Эти выходные, 4 и 5 сентября, в Челябинской области будут дождливыми и прохладными. Сегодня ртутные столбики поднимутся до +19°C, а в воскресенье в большинстве районов похолодает до +13°C. Также синоптики областного гидрометеоцентра прогнозируют штормовой ветер.

В Челябинской области в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни. Днем столбики термометров покажут +19, +24°C. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 23 метров в секунду.

В воскресенье в регионе также будет облачная погода с прояснениями и осадки в виде кратковременных дождей. Ночью ртутные столбики достигнут +6, +11°C, днем воздух прогреется до +13, +18°C, на юге обещают до +23°C. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 23 метров в секунду.

В Челябинске в выходные, согласно прогнозу, ожидается облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди. В субботу днем потеплеет до +23°C. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 22 метров в секунду. В воскресенье в ночные часы прогнозируют +8, +10°C, днем — до +18°C. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.