В Челябинской области прогнозируют похолодание до -5°C

Днем в регионе столбики термометров поднимутся до +9°C, в Челябинске будет прохладнее

Начало недели в Челябинской области будет прохладным. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в понедельник, 4 октября, ртутные столбики покажут до +9°C.

Предстоящей ночью в регионе похолодает до 0, −5°C, днем воздух прогреется до +4, +9°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 4 октября столбики термометров покажут 0, −2°C. Днем температура воздуха составит +4, +6°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 1 до 6 метров в секунду.

Температура около +5°C продержится в регионе несколько дней. К концу недели, по данным сервиса «Яндекс.Погода», воздух прогреется до +13°C. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.