В Челябинской области прогнозируют похолодание до -23 градусов

Днем в выходные дни будет значительно теплее

В эти выходные, 30 и 31 января, в Челябинской области будет довольно прохладно. Сегодня синоптики прогнозируют осадки и порывистый ветер, последний январский день будет почти безветренным. Подробнее о погоде в выходные рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в субботу в Челябинской области ожидается −13, −18 градусов, при прояснении — до −23 градусов. На крайнем западе будет теплее — до −6, −11 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков, на дорогах возможна гололедица. Днем потеплеет до −2, −7 градусов, в низинах будет до −12 градусов, на крайнем западе — до +1 градуса. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в субботу осадков не прогнозируют. Утром столбики термометров покажут −14, −16 градусов, днем потеплеет до −4, −6 градусов. Ветер юго-восточный, южный от 4 до 9 метров в секунду.

В воскресенье, 31 января, в Челябинской области будет облачно с прояснением. Ночью столбики термометров опустятся до −8, −13 градусов, в горах и низинах похолодает до −18 градусов. Днем будет теплее — до −3, −8 градусов, на крайнем западе до +1 градуса. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье будет также без осадков. Ночью похолодает до −13, −15 градусов, днем ожидается −3, −5 градусов. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

Редакция Первого областного информационного агентства желает читателям хороших выходных!