В Челябинской области прогнозируют похолодание до -23°C

Южноуральцев предупредили о порывистом ветре

В предстоящую среду, 24 ноября, в Челябинской области заметно похолодает. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, днем столбики термометров покажут до −12°C. Осадков не ожидается.

В ночь на среду в регионе температура воздуха опустится до −12, −17°C, при прояснении похолодает до −23°C. Днем ртутные столбики покажут −7, −12°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Утром в отдельных районах туманы, изморозь. Ветер западной четверти от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске прогнозируют облачную погоду с прояснением, преимущественно без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут −13, −15°C, днем — до −9°C. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду.

В четверг, 25 ноября, также прогнозируют холодную погоду. Однако уже в пятницу в регионе снова значительно потеплеет. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.