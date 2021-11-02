В Челябинской области прогнозируют похолодание до -17°C

Погода будет ясной и без осадков

В среду, 3 ноября, в Челябинской области прогнозируют преимущественно ясную погоду. В ночные часы ожидается похолодание до −17°C, днем ртутные столбики достигнут 0°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью столбики термометров в регионе опустятся до −9, −14°C, в низинах похолодает до −17°C. Днем температура воздуха составит 0, −5°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в среду также ожидается переменная облачность, без осадков. В ночные часы похолодает до −11, −13°C, днем ртутные столбики покажут −1, −3°C. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный от 2 до 7 метров в секунду.

Во второй половине недели, по данным сервиса «Яндекс.Погода», в Челябинской области заметно потеплеет. Плюсовые температуры ожидаются как днем, так и ночью. Следите за ежедневными прогнозами на нашем сайте.