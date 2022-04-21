В Челябинской области прогнозируют похолодание до -10°C

Днем воздух в регионе значительно прогреется

В пятницу, 22 апреля, в Челябинской области прогнозируют минусовые температуры ночью и до +13°C днем. Осадков не ожидается, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в регионе похолодает до −5, 0°C, в горах и низинах столбики термометров опустятся до −10°C. Днем воздух прогреется до +8, +13°C, в горах будет прохладнее — до +5°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью ожидается −3, −5°C, днем потеплеет до +8, +10°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти от 4 до 9 метров в секунду.