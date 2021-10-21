В Челябинской области прогнозируют похолодание до −10°C и снег с дождем

МЧС продлило экстренное предупреждение в связи с непогодой

В предстоящую пятницу, 22 октября, в Челябинской области ожидается небольшой дождь со снегом и сильный ветер. Ночью возможно похолодание до −10°C, днем воздух прогреется до +11°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью столбики термометров покажут −5, 0°C, при прояснении похолодает до −10°C. Днем прогнозируют небольшое потепление до +6, +11°C. Облачно с прояснением, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах гололедица и отложение мокрого снега на провода. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью возможен небольшой снег. Столбики термометров опустятся до −1, −3°C. Днем ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Воздух прогреется до +7, +9°C. Ветер юго-западный от 7 до 12 метров в секунду.

Региональное МЧС продлило экстренное предупреждение в связи с непогодой и напомнило южноуральцам о том, что прятаться от сильного ветра можно только в подъездах жилых домов, а при гололедице и снеге лучше воздержаться от дальних поездок на личном транспорте.