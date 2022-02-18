В Челябинской области прогнозируют плюсовую температуру

Местами ожидается порывистый ветер

Сегодня, 18 февраля, в Челябинской области ожидается теплая, но ветреная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах возможны туманы.



Этим утром температура воздуха составит около −16°C, в низинах будет заметно прохладнее — до −22°C. Днем потеплеет до −4, +1°C, в низинах ожидается до −10°C. Переменная облачность, без осадков. Утром местами возможны туманы. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинске этим утром столбики термометров покажут до −16°C, днем воздух прогреется до −1, −3°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, южный от 3 до 8 метров в секунду.