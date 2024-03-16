В Челябинской области прогнозируют плюсовую температуру и сильный ветер

Ни снега, ни дождя синоптики не обещают

Сегодня, 16 марта, в Челябинской области будет тепло, но ветрено: местами порывы ветра будут достигать 19 метров в секунду. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинске в утренние часы температура воздуха составит от −1 до +3°C, днем потеплеет до +7°C. Жителей города порадует солнечная погода. Ветер западный до 6 метров в секунду.

В Магнитогорске будет малооблачно и +2…+7 градусов Цельсия. Ветер юго-западный до 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Миассе поднимутся до +4…+7 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Ветер западного направления до 7 метров в секунду.

В Златоусте день также выдастся без существенных осадков. Отметка на градуснике установится в пределах от +1 до +4°C. Ветер западный до 7 метров в секунду.

В целом в регионе температура воздуха утром составит около −3°C, местами ниже. Днем столбики термометров покажут до +2…+7 градусов, в низинах опустятся до −1°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 19 метров в секунду.