В Челябинской области прогнозируют 20‑градусные перепады ночных и дневных температур 4 апреля

Ночью будет до −8 градусов, днем потеплеет до +19 градусов

Во вторник, 4 апреля, в Челябинской области сохранится ясная погода. Ветер будет слабым, а воздух прогреется до +19 градусов. Подробнее о погоде рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В ночь на вторник в Челябинске ожидается минусовая температура — до 1—3 градусов. Днем существенно потеплеет — до +14…+16 градусов. Будет малооблачно, без осадков. Ветер южный с переходом на восточный от 2 до 7 метров в секунду.

В Магнитогорске предстоящей ночью ожидается до −2 градусов. Днем потеплеет до +15°C. В дневные часы может быть облачно с прояснением, в целом будет ясно. Ветер восточного направления до 3,2 метра в секунду.

В Златоусте на протяжении суток будет держаться плюсовая температура: ночью — около +1 градуса, днем — +13…+15 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков.

А в Аше во вторник потеплеет до +18 градусов. В городе будет не только тепло, но и солнечно. Ветер слабый, около 2 метров в секунду.

В целом в регионе в ночные часы температура воздуха составит от 0 до −5 градусов, в низинах — до −8 градусов. Днем в низинах синоптики прогнозируют до +11 градусов, на остальной территории воздух прогреется до +14…+19 градусов. Преимущественно солнечно, без осадков. Ветер восточный от 2 до 7 метров в секунду с порывами до 10 метров в секунду.