В Челябинской области прогнозируют перепад температур и гололедицу

Синоптики предупреждают южноуральцев о порывистом ветре

Во вторник днем, 14 декабря, в Челябинской области прогнозируют потепление до нуля градусов. Ночью будет значительно холоднее. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, на этой неделе температура воздуха будет выше нормы на восемь градусов.

«В ближайшие дни температурный режим на Южном Урале ожидается на 4—8°C теплее сезонной нормы. В первой половине недели — преимущественно без осадков, но атмосферное давление будет понижаться, что приведет к постепенному ослаблению влияния антициклона, натеканию облачности и повышению ночных температур»,— рассказала главный синоптик челябинского Гидрометеоцентра Надежда Ячменева.

Судя по прогнозу, предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут −11, −16°C, на юге похолодает до −21°C. Днем воздух прогреется до 0, −5°C, на юге ожидается до −8°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами гололедица. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске осадков также не прогнозируют. В ночные часы столбики термометров покажут −12, −14°C, днем существенно потеплеет — до нуля градусов. Местами гололедица. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.