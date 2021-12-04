В Челябинской области прогнозируют перепад температур и гололедицу

Местами пройдет снег

Сегодня, 4 декабря, в Челябинской области прогнозируют небольшой снег и сильный ветер. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, температура воздуха будет теплой: столбики термометров поднимутся до +5°C. При этом южноуральцам обещают гололедицу.

Сегодня днем в регионе ртутные столбики покажут 0, +5°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, в горах умеренный. В отдельных районах гололедица, в горах сильная. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха составит +2, +4°C. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.