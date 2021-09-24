В Челябинской области прогнозируют переменную облачность и порывистый ветер

Днем столбики термометров достигнут +18°C

Сегодня, 24 сентября, столбики термометров в Челябинской области поднимутся до +18°C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не прогнозируют, однако предупреждают южноуральцев о порывистом ветре.

В пятницу утром в регионе температура воздуха составит около 0°C. Днем столбики термометров покажут +13, +18°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный от 2 до 7 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров достигнут 0°C. Днем воздух заметно прогреется — до +16°C. Переменная облачность, осадков также не ожидается. Ветер юго-восточный, южный от 4 до 9 метров в секунду.