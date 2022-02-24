В Челябинской области прогнозируют пасмурную погоду и гололед

В отдельных районах региона ожидается порывистый ветер

В пятницу, 25 февраля, в Челябинской области прогнозируют преимущественно облачную погоду, местами возможен небольшой снег. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о порывистом ветре и гололеде.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров опустятся до −5, −10°C, в низинах ожидается понижение температуры до −15°C. Днем потеплеет до −2, +3°C. Облачно с прояснением, в горах местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западной четверти от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске ртутные столбики в ночные часы покажут −8, −10°C, днем потеплеет до 0, +2°C. Переменная облачность, осадков не обещают. Ветер западной четверти от 3 до 8 метров в секунду.