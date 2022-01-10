В Челябинской области прогнозируют пасмурную погоду

В отдельных районах региона пройдет небольшой снег

Во вторник, 11 января, в Челябинской области ожидается небольшое потепление. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, днем столбики термометров покажут до −8°C. Погода в целом будет пасмурной, местами возможен небольшой снег.

В ночь на вторник в регионе температура воздуха составит −14, −19°C, в низинах похолодает до −24°C. Днем прогнозируют −8, −13°C. Облачно с прояснением, в крайних западных районах возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске также обещают облачную погоду, осадков не ожидается. В ночные часы столбики термометров достигнут −16, −18°C, днем воздух прогреется до −10, −12°C. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду.