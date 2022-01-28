В Челябинской области прогнозируют пасмурную погоду в выходные

В отдельных районах ожидается небольшой снег

В предстоящие выходные, 29 и 30 января, в Челябинской области прогнозируют пасмурную погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в воскресенье в отдельных районах пройдет небольшой снег.

В ночь на субботу в регионе ожидается −19, −24°C, при прояснении похолодает до −28°C, на юге и крайнем западе будет теплее — до −10, −15°C. Днем воздух прогреется до −7, −12°C, в низинах температура воздуха составит до −16°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, восточный от 2 до 7 метров в секунду.

В воскресенье прогнозируют −17, −22°C, в низинах ожидается понижение температуры до −27°C. Днем ртутные столбики поднимутся до −4, −9°C. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью столбики термометров опустятся до −22, −24°C, днем воздух прогреется до −9, −11°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный от 2 до 7 метров в секунду.

В воскресенье в ночные часы температура воздуха составит −20, −22°C, днем существенно потеплеет — до −9°C. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют. Ветер южный от 3 до 8 метров в секунду.