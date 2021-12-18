В Челябинской области прогнозируют пасмурную погоду и гололед

Местами в регионе пройдет небольшой снег

Сегодня, 18 декабря, в Челябинской области ожидается пасмурная и теплая погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах региона пройдет небольшой снег.



Этим утром столбики термометров покажут около −10°C. Днем потеплеет до −1, −6°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер западный с переходом на юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске сегодня утром температура воздуха составит около −9°C. Днем воздух прогреется до −2, −4°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный с переходом на юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.