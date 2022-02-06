В Челябинской области прогнозируют пасмурную и ветреную погоду

Осадков не ожидается

Сегодня, 6 февраля, в Челябинской области ожидается пасмурная и ветреная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в зависимости от района температура воздуха днем будет от +1 до −13°C.

Этим утром столбики термометров в регионе покажут до −15°C. Днем воздух прогреется до −5, −10°C, в низинах похолодает до −13°C, а на крайнем западе прогнозируют потепление до +1°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный от 3 до 8 метров в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также будет облачная погода без осадков. Утром температура воздуха составит до −13°C, днем столбики термометров поднимутся до −5, −7°C. Ветер юго-восточный, восточный от 3 до 8 метров в секунду.