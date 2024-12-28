В Челябинской области прогнозируют пасмурную и теплую погоду 28 декабря

Местами может пройти слабый снег

Сегодня, 28 декабря, в Челябинской области будет пасмурно. Температура может подняться до −1°C. Где-то ветер ожидается слабым, а где-то сохранится более сильным, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ожидается от −2 до −4°C. Обойдется без осадков. Ветер западного направления, около 4 метров в секунду.

Показания термометров в Магнитогорске могут достигнуть −3°C. Пасмурно. Ветер юго-западный, слабый.

Отметка на градуснике в Миассе также приблизится к −3°C. Хмурое небо ожидается на протяжении всего дня. Ветер западный, 6 метров в секунду.

До −4°C будет в Златоусте. Пасмурно, без погодных сюрпризов. Ветер западного направления, 5 метров в секунду.

Температура в Бакале составит −6°C. В городе также установится пасмурная погода. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду.

В Кыштыме столбики термометров покажут около −2°C. Облачно с прояснениями. Ветер западный, 9 метров в секунду.

В целом отметка на градуснике в регионе будет варьироваться от −1 до −6°C. Переменная облачность, местами ожидается небольшой снег. Синоптики предупреждают южноуральцев об изморози и гололеде. Ветер западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.