В Челябинской области прогнозируют пасмурную и прохладную погоду

Местами возможны туманы

Сегодня, 20 января, в Челябинской области ожидается пасмурная погода, местами пройдет небольшой снег. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают похолодание до −15 °C.

Этим утром столбики термометров покажут до −17 °C, в горах будет значительно теплее — до −7 °C. Днем столбики термометров поднимутся до −5, −10 °C, в низинах будет прохладнее — до −15 °C. Облачно с прояснением, в горных районах местами небольшой снег. Возможны туманы. Ветер южный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.

В Челябинске утром температура воздуха составит −15 °C, днем воздух прогреется до −6, −8 °C. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.