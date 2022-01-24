В Челябинской области прогнозируют пасмурную и безветренную погоду

В отдельных районах возможны туманы

Сегодня, 24 января, в Челябинской области прогнозируют облачную и безветренную погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, осадков в регионе не будет.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около −22°C, днем потеплеет до −10, −12°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Магнитогорске сегодня днем ожидается пасмурная погода. При этом в городе металлургов будет заметно прохладнее — до −16, −18°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Златоусте днем воздух прогреется до −9, −11°C. Погода будет безветренной и пасмурной.

В Миассе столбики термометров днем покажут до −11, −15°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду. Пасмурно.

В Озерске сегодня также будет пасмурно. Днем ртутные столбики поднимутся до −11, −14°C. Погода будет безветренной.

В целом в Челябинской области сегодня днем прогнозируют от −7 до −12°C, на юге региона будет прохладнее — до −17°C. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. В отдельных районах утром возможны туманы.