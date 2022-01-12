В Челябинской области прогнозируют облачную погоду без осадков

Воздух в регионе будет прохладным

Сегодня, 12 января, жителям Челябинской области обещают пасмурную погоду без осадков. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров покажут до –16°C.

Этим утром в регионе ожидается похолодание до −23°C, на юге области будет теплее — до −15°C. Днем температура воздуха прогреется до −11, −16°C. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске этим утром похолодает до −21°C, днем прогнозируют потепление до −13, −15°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северный, северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду.