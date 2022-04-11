В Челябинской области прогнозируют облачную и ветреную погоду

В некоторых районах области пройдут дожди

12 апреля в Челябинской области ожидается облачная и ветреная погода. Местами в регионе пройдут дожди, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на вторник в Челябинской области столбики термометров покажут 0, +5°C, при прояснении похолодает до −3°C. Днем воздух прогреется до +9, +14°C. Облачно с прояснением, местами небольшие дожди, на юге до умеренных. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске синоптики осадков не обещают. По данным Гидрометеоцентра, утром столбики термометров опустятся до +2, +4°C, днем поднимутся до +12, +14°C. Ветер восточной четверти от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.