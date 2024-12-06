В Челябинской области прогнозируют ночные морозы до −22°C в выходные

Днем будет около −10°C и без осадков

В предстоящие выходные, 7 и 8 декабря, Челябинская область будет находиться под воздействием антициклона, а значит, дни выдадутся спокойными. Ночью подморозит, днем температура будет около −10°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В ближайшие дни на Южный Урал будет оказывать влияние Скандинавский антициклон, который принесет в регион морозную погоду: температурный фон понизится и окажется в пределах декабрьских норм. При этом каких-то значительных осадков не ожидается»,— рассказали синоптики.

Температура в Челябинске предстоящей ночью опустится до −13°C, днем установится в пределах от −6 до −8°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, отдельные порывы до 12 метров в секунду.

Отметка на градуснике в регионе в ночные часы будет варьироваться от −10 до −15°C, при прояснении достигнет −20°C. Днем ожидается от −4 до −9°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. На дорогах локально гололед. Ветер северный, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 8 декабря, в столице Южного Урала установится преимущественно облачная погода. Градусники покажут от −7 до −9°C. Ветер северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду.

От −6 до −11°C будет в Челябинской области. Переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти, от 3 до 8 метров в секунду.