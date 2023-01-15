В Челябинской области прогнозируют ночное похолодание до -23 градусов

Днем воздух существенно прогреется

Новая рабочая неделя в Челябинской области начнется с по-прежнему теплой и ветреной погоды. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в понедельник, 16 января, ожидается потепление до −3 градусов. При этом ночью в отдельных районах температура опустится ниже −20 градусов.

В Челябинской области предстоящей ночью прогнозируют минус 9 — 14 градусов, на юге региона возможно похолодание до −23 градусов. Днем температура воздуха поднимется до минус 3 — 8 градусов, на юге сохранится холодная погода до −14 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске погода не изменится: ночью, как и прежде, ожидается до −12°C, днем — до −5°C. День будет преимущественно солнечным, без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.