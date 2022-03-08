В Челябинской области прогнозируют небольшой снег

Ночью в регионе будет морозно

В среду, 9 марта, в Челябинской области местами пройдет небольшой снег. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывистый ветер.

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров опустятся до −19, −24°C, при прояснении ожидается понижение температуры до −30°C, на крайнем западе и юге будет теплее — до −16°C. Днем воздух прогреется до −4, −9°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Изморозь. Ветер южный с переходом на восточный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 10 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ртутные столбики достигнут −22, −24°C, днем существенно потеплеет — до −7, −9°C. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный от 2 до 7 метров в секунду.