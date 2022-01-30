Сегодня, 30 января, погода в Челябинской области будет прохладной и безветренной. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшой снег.
Днем в регионе столбики термометров покажут −7, −12°C, в низинах похолодает до −17°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туманы. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.
В Челябинске сегодня будет облачная погода без существенных осадков. Ртутные столбики покажут −9, −11°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.