В Челябинской области прогнозируют небольшой снег и туманы

Погода будет безветренной

Сегодня, 30 января, погода в Челябинской области будет прохладной и безветренной. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшой снег.

Днем в регионе столбики термометров покажут −7, −12°C, в низинах похолодает до −17°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, утром в отдельных районах туманы. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске сегодня будет облачная погода без существенных осадков. Ртутные столбики покажут −9, −11°C. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.