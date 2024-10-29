В Челябинской области прогнозируют небольшой снег и изморозь 29 октября

Утром местами туманы

Сегодня, 29 октября, день в Челябинской области выдастся хмурым, местами пройдет небольшой снег. Погода сохранится прохладной со слабым ветром, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров поднимутся до +4°C. Облачно с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Ветер преимущественно западного направления, до 7 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около +2°C. Пасмурно, ночью пройдет дождь со снегом. Ветер юго-западный, слабый.

В Миассе будет до +1°C. Пасмурно, осадков быть не должно. Ветер западного направления, до 2 метров в секунду.

В Златоусте тоже пасмурно, во второй половине дня синоптики обещают небольшой дождь со снегом. В городе ожидается около −1°C. Ветер западный, слабый.

Показания термометров в Бредах достигнут +4°C. Днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западного направления, до 3 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе составит от 0 до +5°C. Облачно с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега. На юге области может пройти снег с дождем. Не исключаются туман и гололед. Ветер западный, от 2 до 7 метров в секунду.