В Челябинской области прогнозируют небольшой снег и гололед

Утром возможна изморозь

Сегодня, 7 марта, в Челябинской области прогнозируют пасмурную погоду, местами пройдет небольшой снег. Столбики термометров днем покажут до −18°C, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Этим утром температура воздуха составит −19, −24°C. Днем воздух прогреется до −8, −13°C, в низинах будет до −18°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, слабые метели. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске этим утром обещают до −20°C, днем потеплеет до −10, −12°C. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.