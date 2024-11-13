В Челябинской области прогнозируют небольшой снег и до +2 °C 13 ноября

День выдастся ветреным

Сегодня, 13 ноября, в Челябинске ожидается пасмурная погода, местами пройдет небольшой снег. В большинстве районов ожидается слабый минус, где-то температура воздуха поднимется до +2°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Воздух в Челябинске прогреется до 0°C. Облачно с прояснением, пройдет небольшой снег. Ветер западной четверти, до 11 метров в секунду.

Столбики термометров в Магнитогорске также поднимутся до 0°C. Пасмурно, ближе к вечеру начнется небольшой снег. Ветер западного направления, 3 метра в секунду.

В Миассе отметка на градуснике зафиксируется на −1°C. День выдастся хмурым, слабый снег ожидается только ночью. Ветер северо-западный, 4 метра в секунду.

До −3°C ожидается в Златоусте. Снег. Ветер северо-западный, около 4 метров в секунду.

Температура воздуха в Карталах достигнет небольшого плюса. Пасмурно, преимущественно без осадков. Ветер западный, до 5 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −3 до +2°C. Облачно с прояснением, местами пройдет небольшой снег. В горах осадки будут умеренными. В отдельных районах не исключаются слабые метели. На дорогах локально гололедица. Ветер западной четверти, до 11 метров в секунду.