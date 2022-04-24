В Челябинской области прогнозируют небольшой дождь и потепление до +19°C

Погода в регионе будет ветреной

В понедельник, 25 апреля, в Челябинской области ожидается ветреная погода. В отдельных районах региона пройдут небольшие дожди, в Челябинске осадков не ожидается, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

Предстоящей ночью в области прогнозируют небольшую облачность. Столбики термометров покажут от 0 до +5°C, в низинах похолодает до −5°C. Днем будет переменная облачность, в северных районах пройдет небольшой дождь. Температура воздуха поднимется до +14, +19°C, в низинах будет прохладнее — до +10°C. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске синоптики обещают небольшую облачность, без существенных осадков. В ночные часы температура воздуха составит +1, +3°C, днем потеплеет до +15, +17°C. Ветер южный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», на предстоящей неделе южноуральцев ожидает как потепление до +25°C, так и похолодание до +9°C. Прохладными будут выходные. Осадков не ожидается. За подробными ежедневными прогнозами следите на нашем сайте.