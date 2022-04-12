В Челябинской области прогнозируют небольшой дождь и порывистый ветер

Погода в регионе будет теплой

В среду, 13 апреля, в Челябинской области потеплеет до +16°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшие дожди и порывистый ветер.

В ночь на среду в регионе ожидается 0, +5°C, при прояснении похолодает до −3°C. Днем ртутные столбики поднимутся до +11, +16°C. Облачно с прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Ветер восточный, юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, днем пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в ночные часы составит +2, +4°C, днем воздух прогреется до +13, +15°C. Ветер восточный, юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду.