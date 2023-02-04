В Челябинской области прогнозируют небольшое похолодание

Погода будет почти безветренной

Сегодня, 4 февраля, в Челябинской области сохранится ясная погода. В отдельных районах региона потеплеет до −2°C, в других будет заметно холоднее. Подробнее о погоде в субботу — в материале ИА «Первое областное».

По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в Челябинске температура воздуха составит от −5 до −7°C. Ветер неустойчивый, до 6 метров в секунду. Малооблачно, без осадков.

В Магнитогорске сегодня ожидается от −10 до −17°C. День будет ясным. Ветер северный до 1,7 метра в секунду.

В Златоусте и Сатке синоптики прогнозируют потепление до −3 градусов. В Златоусте будет малооблачно, в Сатке — в целом ясно.

В Миассе днем столбики термометров поднимутся до 6—11 градусов со знаком минус. Ветер южного направления до 2,3 метра в секунду. День будет солнечным.

В Озерске обещают от −7 до −12°C и ясную погоду со слабым ветром.

В низинах будет холодно — до −17 градусов. Сильного ветра там также не ожидается.