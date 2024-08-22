В Челябинской области прогнозируют небольшие дожди и сильный ветер 23 августа

Местами температура поднимется выше +20 градусов

В пятницу, 23 августа, температура в Челябинской области будет чуть выше, чем сегодня: в отдельных районах столбики термометров достигнут +22 градусов. Местами пройдут небольшие дожди, ветер усилится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Уходящий циклон ночью сохранит свое влияние на восточную половину области, днем в тылу циклона ожидается усиление ветра», — рассказали синоптики.

Предстоящей ночью температура воздуха в Челябинске составит около +12°C, днем столбики термометров зафиксируются на +20°C. Облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. Ветер северный, от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы будет от +9 до +14°C. Небольшие, местами умеренные дожди. В восточной половине региона возможны ливни. Локально прогремят грозы. Днем отметка на градуснике установится в пределах от +17 до +22°C. Облачно с прояснениями, в отдельных районах сохранятся кратковременные дожди. Ветер преимущественно северной четверти, от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 18 метров в секунду.