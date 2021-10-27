В Челябинской области прогнозируют небольшие дожди и порывистый ветер

Утром на отдельных участках дорог возможна гололедица

Сегодня, 27 октября, в Челябинской области ожидаются небольшие дожди. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, воздух прогреется до +7°C.

В среду утром столбики термометров покажут около 0, −2°C. На отдельных участках дорог гололедица. Днем температура воздуха составит +2, +7°C. Облачно с прояснениями, местами осадки в виде дождей. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске осадков не ожидается. Утром столбики термометров покажут около −1°C, днем будет чуть теплее — до +4, +6°C. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.