В Челябинской области прогнозируют морозы и снегопад

В отдельных районах региона ожидается порывистый ветер

В четверг, 10 марта, в Челябинской области прогнозируют тридцатиградусные морозы и снегопады. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в отдельных районах ожидается порывистый ветер.

В ночь на четверг в регионе обещают −17, −22°C, при прояснении столбики термометров достигнут −30°C, на крайнем западе будет теплее — до −10, −15°C. Небольшой снег, местами умеренный. Днем воздух прогреется до −5, −10°C, в низинах до −13°C. Облачно с прояснением, местами небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха составит −17, −19°C. Облачно с прояснением, снег. Днем столбики термометров покажут −8, −10°C. Облачно с прояснением, возможен небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду.