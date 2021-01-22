В Челябинской области прогнозируют морозы до –35 градусов

В областном центре будет теплее всего на два градуса

В субботу, 23 января, в Челябинской области вновь существенно похолодает: ночью синоптики прогнозируют до −35 градусов. Также ожидается порывистый ветер. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на субботу в Челябинской области столбики термометров опустятся до −30, −35 градусов. На юге и крайнем западе будет чуть теплее — до −23, −28 градусов. Облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег. Днем будет чуть теплее, но незначительно: синоптики прогнозируют −23, −28 градусов, на крайнем западе ожидается −13, −18 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в ночь на 23 января также ожидается снег и значительное похолодание: синоптики обещают до −31, −33 градусов. Днем тоже будет холодно: столбики термометров поднимутся всего до −24, −26 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.

Мы оценили вероятность отмены занятий в школах в субботу, 23 января. Читайте об этом на нашем сайте.