В Челябинской области прогнозируют морозную погоду без осадков

Южноуральцам обещают порывистый ветер

Сегодня, 25 декабря, в Челябинской области прогнозируют морозную погоду без осадков. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о порывистом ветре.

Этим утром температура воздуха составит около −28°C, днем потеплеет до −14, −19°C, в низинах будет холоднее — до −24°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров покажут до −27°C, днем — до −17, −19°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.