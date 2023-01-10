В Челябинской области прогнозируют морозную и ясную погоду

В отдельных районах возможен порывистый ветер

Жителей Челябинской области ожидает еще один холодный день. Сегодня, 10 января, в регионе прогнозируют до −29°C, в Челябинске — около −22°C. День будет преимущественно ясным и почти безветренным, передают в областном Гидрометеоцентре.

В утренние часы в Челябинске будет морозно: температура воздуха составит около −30°C, днем столбики термометров приблизятся к отметке минус 20—22 градуса. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня также ожидается переменная облачность, осадков синоптики не обещают. Утром прогнозируют около −30°C, местами ниже. Днем температура поднимется до 20—25 градусов со знаком минус, в горах и низинах сохранятся более низкие значения — до −29°C. Ветер западного направления от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.