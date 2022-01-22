В Челябинской области прогнозируют морозную и безветренную погоду

Осадков в регионе не ожидается

Сегодня, 22 января, в Челябинской области ожидается морозная, но солнечная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, утром в отдельных районах региона возможны туманы.



Этим утром в Челябинской области столбики термометров покажут до −29°C, в горах будет теплее — до −19°C. Днем воздух прогреется до −12, −17°C, в низинах будет прохладнее — до −22°C. Переменная облачность, без осадков. Утром возможны туманы. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинске этим утром температура воздуха составит около −27°C. Днем потеплеет до −12, −14°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.